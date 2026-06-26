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Главная / Инвестиции /

АФК «Система» не будет выплачивать дивиденды за 2025 год

Ведомости

Акционеры АФК «Система» на годовом собрании утвердили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г., сообщил «Интерфакс».

Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды 25 мая. Тогда сообщалось, что решение связано с текущей денежно-кредитной политикой, а также задачей по снижению долговой нагрузки компании.

Консолидированная выручка АФК «Система» по МСФО за 2025 г. выросла на 8,3%, превысив 1,33 трлн руб. Совокупные активы группы выросли на 3,6% до 2,9 трлн руб. к концу 2025 г. Больше всего выросли медицинский, гостиничный и девелоперский активы. Скорректированная OIBDA группы за прошлый год выросла на 15,1% и достигла 378,2 млрд руб.

Чистая прибыль АФК «Система» по РСБУ составила 14 млрд руб. по итогам 2025 г. Годом ранее компания фиксировала убыток. По итогам 2024 г. чистый убыток составлял 58,2 млрд руб. Выручка в 2025 г. выросла на 11,8% и достигла 36,6 млрд руб.

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