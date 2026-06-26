Миллер: «Газпром» в 2026 году может нарастить EBITDA на 6–7%
Такие цифры возможны из-за роста внутреннего рынка, поставок газа в Китай, текущей ценовой конъюнктуры на мировых рынках, а также контроля расходов со стороны администрации «Газпрома», перечислил Садыгов. Политика жесткого контроля расходов внесет серьезную лепту в увеличение чистой прибыли группы, подчеркнул замглавы.
По его словам, на доходы компании положительно влияют увеличение котировок на нефть и газ из-за конфликта на Ближнем Востоке. Цены на углеводороды заметно выросли, напомнил он.
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе собрания заявил, что в начале 2027 г. компания готовится запустить новый дальневосточный маршрут экспорта газа в Китай. По его словам, ежегодное повышение контрактных обязательств «Газпрома» показывает высокий уровень взаимного доверия и востребованность российского газа на китайском рынке.
Чистая прибыль ПАО «Газпром» по МСФО по итогам 2025 г. увеличилась на 7% относительно предыдущего года и достигла 1,3 трлн руб. EBITDA группы составила 2,9 трлн руб. Операционный денежный поток, скорректированный на изменение краткосрочных депозитов, вырос на 24% и достиг 2,9 трлн руб. Свободный денежный поток продемонстрировал рост в восемь раз до 294 млрд руб.