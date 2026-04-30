Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО выросла на 7% в 2025 году

За I квартал 2026 г. «Газпром» получил чистую прибыль по РСБУ в размере 147,5 млрд руб. против убытка на уровне 18,12 млрд руб. за такой же период годом ранее. Выручка за отчетный период уменьшилась на 0,5% до 1,79 трлн руб. Выручка от продажи газа выросла на 1,55% и достигла 1,24 трлн. Валовая прибыль увеличилась до 678,9 млрд руб. с 641,3 млрд руб. за такой же период 2025 г.