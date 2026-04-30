Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО выросла на 7% в 2025 году
Чистая прибыль ПАО «Газпром» по МСФО по итогам 2025 г. увеличилась на 7% относительно предыдущего года и достигла 1,3 трлн руб.
На показатель положительно повлияло увеличение финансовых доходов за счет переоценки валютной части долга вследствие укрепления рубля, уточнил заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов.
В прошлом году выручка группы снизилась на 9% в годовом выражении и составила 9,8 трлн руб. Показатель EBITDA сократился на 6% до 2,9 трлн руб. Операционный денежный поток, скорректированный на изменение краткосрочных депозитов, вырос на 24% и достиг 2,9 трлн руб. Свободный денежный поток продемонстрировал рост в восемь раз до 294 млрд руб.
Общий долг компании на конец 2025 г. сохранился на уровне предыдущего года и составил 6,7 трлн руб. Коэффициент долговой нагрузки чистый долг (скорр.)/EBITDA увеличился на 0,24% и составил 2,07.
Компания также отметила, что экспорт трубопроводного газа в Китай вырос. По итогам 2025 г. объем поставок на 24,8% превысил показатель 2024 г.
За I квартал 2026 г. «Газпром» получил чистую прибыль по РСБУ в размере 147,5 млрд руб. против убытка на уровне 18,12 млрд руб. за такой же период годом ранее. Выручка за отчетный период уменьшилась на 0,5% до 1,79 трлн руб. Выручка от продажи газа выросла на 1,55% и достигла 1,24 трлн. Валовая прибыль увеличилась до 678,9 млрд руб. с 641,3 млрд руб. за такой же период 2025 г.