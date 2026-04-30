«Газпром» получил чистую прибыль по итогам I квартала

По итогам 2025 г. чистая прибыль «Газпрома» составила 11,3 млрд руб. против убытка в 1 трлн руб. в 2024 г. Выручка в прошлом году снизилась на 6,6% и достигла 5,8 трлн руб. Выручка от продажи газа сократилась на 6% до 3,7 трлн руб.