«Газпром» получил чистую прибыль по итогам I квартала
Выручка компании за отчетный период снизилась на 0,5% в годовом выражении до 1,79 трлн руб. Выручка от продажи газа выросла на 1,55% и достигла 1,24 трлн. Валовая прибыль увеличилась до 678,9 млрд руб. против 641,3 млрд руб. годом ранее.
По итогам 2025 г. чистая прибыль «Газпрома» составила 11,3 млрд руб. против убытка в 1 трлн руб. в 2024 г. Выручка в прошлом году снизилась на 6,6% и достигла 5,8 трлн руб. Выручка от продажи газа сократилась на 6% до 3,7 трлн руб.
24 февраля компания сообщила, что в 2025 г. выполнила все запланированные геологоразведочные работы, в том числе сейсморазведку, бурение и испытания поисково-оценочных и разведочных скважин. В результате открыты новые залежи углеводородов на полуострове Ямал, в Якутии и Надым-Пур-Тазовском регионе.