IMOEX2 668,16+1,07%RTSI1 122,49+1,07%RGBI119,69+0,18%RGBITR780,64+0,21%
«Газпром» получил чистую прибыль по итогам I квартала

Прибыль ПАО «Газпром» по РСБУ за январь – март 2026 г. составила 147,5 млрд руб. по сравнению с убытком на уровне 18,12 млрд руб. за такой же период прошлого года.

Выручка компании за отчетный период снизилась на 0,5% в годовом выражении до 1,79 трлн руб. Выручка от продажи газа выросла на 1,55% и достигла 1,24 трлн. Валовая прибыль увеличилась до 678,9 млрд руб. против 641,3 млрд руб. годом ранее.

По итогам 2025 г. чистая прибыль «Газпрома» составила 11,3 млрд руб. против убытка в 1 трлн руб. в 2024 г. Выручка в прошлом году снизилась на 6,6% и достигла 5,8 трлн руб. Выручка от продажи газа сократилась на 6% до 3,7 трлн руб.

24 февраля компания сообщила, что в 2025 г. выполнила все запланированные геологоразведочные работы, в том числе сейсморазведку, бурение и испытания поисково-оценочных и разведочных скважин. В результате открыты новые залежи углеводородов на полуострове Ямал, в Якутии и Надым-Пур-Тазовском регионе.

