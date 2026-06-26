Fesco не станет выплачивать дивиденды по итогам 2025 года
Акционеры ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная структура транспортной группы Fesco) утвердили решение не выплачивать дивиденды за 2025 г., свидетельствуют данные сайта раскрытия корпоративной информации.
Компания не выплачивает дивиденды уже больше двух десятилетий. Последний раз выплаты акционерам были в 2002 г.
Выручка Fesco по МСФО по итогам 2025 г. снизилась на 7,2% относительно предыдущего года и достигла 171,6 млрд руб. Убыток компании за прошлый год составил 3,17 млрд руб. против прибыли в размере 25,4 млрд руб. в 2024 г.
7 апреля ФАС России согласовала сделку «Росатома» и DP World (Dubai Port World) по выкупу 49% в совместном предприятии (СП), через которую госкорпорация получит долю в ДВМП.