Fesco не станет выплачивать дивиденды по итогам 2025 года

Выручка Fesco по МСФО по итогам 2025 г. снизилась на 7,2% относительно предыдущего года и достигла 171,6 млрд руб. Убыток компании за прошлый год составил 3,17 млрд руб. против прибыли в размере 25,4 млрд руб. в 2024 г.