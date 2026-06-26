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Whoosh возобновит программу байбэка

Ведомости

Whoosh собирается возобновить программу байбэка с 26 июня. Решение было принято после формирования средств для июльского погашения облигаций и с учетом текущих котировок, сообщили на сайте компании.

Текущий уровень ликвидности позволяет одновременно исполнять финансовые обязательства, обеспечивать операционную деятельность и реализовывать планы развития бизнеса, заявили в Whoosh. Реализация программы байбэка не повлияет на средства для погашения облигаций и снижения долговой нагрузки.

В холдинге отметили, что деньги для погашения бондов серии БО 001Р-02 объемом 4 млрд руб. и выплаты финального купонного дохода уже аккумулированы. Погашение выпуска назначено на 2 июля.

25 июня акционеры ПАО «ВУШ холдинг» (головная компания кикшерингового сервиса Whoosh) на годовом собрании приняли решение не выплачивать дивиденды за 2025 г. Решение принято в связи с получением холдингом чистого убытка по итогам года.

Чистый убыток Whoosh по МСФО составил 2,9 млрд руб. в 2025 г. Годом ранее компания получила прибыль в 1,97 млрд руб. Выручка Whoosh сократилась в указанный период на 13%, достигнув 12,46 млрд руб. Обязательства компании на 31 декабря 2025 г. составили 15,6 млрд руб. против 14,6 млрд руб. на конец 2024 г. EBITDA сократился до 3,56 млрд руб. (в 2024 г. показатель был на уровне 6,05 млрд руб.).

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