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Главная / Инвестиции /

«СПБ биржа» с 1 июля введет новое расписание вечерней допсессии по неоактивам

Ведомости

«СПБ биржа» с 1 июля введет новое расписание дополнительной вечерней торговой сессии по неоактивам на глобальные акции, сообщила площадка.

В режиме основных торгов операции будут проводиться по будням с 7:00 до 23:00 мск, по выходным и праздничным дням – с 10:00 до 23:00 мск. Расчет фандинга для неоактивов на глобальные акции будет проводиться с 22:00 по 23:00 мск.

На торгах «СПБ биржи» доступны 20 неоактивов на глобальные акции, в числе которых AMD, Amazon, Coinbase2, Nebius, Netflix, Palo Alto Networks, Robinhood Markets, SanDisk, Super Micro Computer, Tesla.

26 июня платформа сообщила, что скорректирует позиции по неоактиву CRWDperp в связи с дроблением обыкновенных акций класса А базисного актива CrowdStrike Holdings. Сплит акций ожидается 2 июля с коэффициентом 4 к 1.

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