«СПБ биржа» с 1 июля введет новое расписание вечерней допсессии по неоактивам

В режиме основных торгов операции будут проводиться по будням с 7:00 до 23:00 мск, по выходным и праздничным дням – с 10:00 до 23:00 мск. Расчет фандинга для неоактивов на глобальные акции будет проводиться с 22:00 по 23:00 мск.