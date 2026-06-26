«Астра» выкупила еще около 246 000 акций в рамках байбэка
ООО «Астра технологии» выкупило еще 245 563 акций материнской компании группы в рамках процедуры байбэка, сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Московская биржа провела операцию 23 июня. Всего у «Астра технологий» сейчас 956 831 акция группы компаний.
10 июня группа «Астра» объявила, что совет директоров одобрил обратный выкуп акций компании. Максимальный размер обратного выкупа собственных акций составляет до 4 млн акций, или порядка 2% уставного капитала ПАО. Целью байбэка названо «пополнение квазиказначейского пакета для дальнейшей реализации долгосрочных программ мотивации сотрудников», а также финансирования потенциальных M&A-сделок.
25 июня «Астра технологии» выкупили 122 000 акций материнской компании, а до этого, 22 июня, – еще 100 000. Дочерняя компания, согласно решению совета, будет приобретать акции «Астры» на открытом рынке в течение 12 месяцев или до достижения максимального установленного лимита приобретаемых акций.