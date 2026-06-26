«Астра» выкупила еще около 246 000 акций в рамках байбэка

25 июня «Астра технологии» выкупили 122 000 акций материнской компании, а до этого, 22 июня, – еще 100 000. Дочерняя компания, согласно решению совета, будет приобретать акции «Астры» на открытом рынке в течение 12 месяцев или до достижения максимального установленного лимита приобретаемых акций.