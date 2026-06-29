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Главная / Инвестиции /

«СПБ биржа» не будет проводить торги 1 августа

Ведомости

«СПБ биржа» проведет плановое нагрузочное тестирование 1 августа, торги в этот день будут приостановлены, сообщила торговая площадка.

Отмечается, что тестирование состоится по согласованию с участниками торгов и с их участием. После процедуры, 2 августа, торги в режиме основных торгов будут проводиться по стандартному расписанию.

С 1 июля «СПБ биржа» вводит новое расписание дополнительной вечерней торговой сессии по неоактивам на глобальные акции.

Представители торговой площадки сообщили, что в режиме основных торгов операции будут проводиться по будням с 7:00 до 23:00 мск, по выходным и праздничным дням – с 10:00 до 23:00 мск.

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