«СПБ биржа» не будет проводить торги 1 августа
«СПБ биржа» проведет плановое нагрузочное тестирование 1 августа, торги в этот день будут приостановлены, сообщила торговая площадка.
Отмечается, что тестирование состоится по согласованию с участниками торгов и с их участием. После процедуры, 2 августа, торги в режиме основных торгов будут проводиться по стандартному расписанию.
С 1 июля «СПБ биржа» вводит новое расписание дополнительной вечерней торговой сессии по неоактивам на глобальные акции.
Представители торговой площадки сообщили, что в режиме основных торгов операции будут проводиться по будням с 7:00 до 23:00 мск, по выходным и праздничным дням – с 10:00 до 23:00 мск.