Акционеры «Сбера» одобрили выплату рекордных дивидендов за 2025 год
Акционеры ПАО «Сбербанк» утвердили дивиденды в размере 37,64 руб. на обыкновенную и привилегированную акции, сообщил представитель банка. Дата отсечки установлена на 20 июля.
На выплаты направлены рекордные в истории банка 850,2 млрд руб. Половина этой суммы – более 425 млрд руб. – поступит в федеральный бюджет.
В ходе годового заседания акционеры также утвердили годовой отчет Сбербанка за 2025 г. и согласовали назначение аудиторской организации на 2026 г. и I квартал 2027 г. Также собрание избрало новый состав наблюдательного совета банка.
Министр финансов РФ и председатель набсовета Сбербанка Антон Силуанов в ходе заседания заявил, что банк подтвердил свой статус стратегического института развития и продемонстрировал высокую надежность.
Чистая прибыль Сбербанка по итогам 2025 г. по МСФО выросла на 7,9% по сравнению с 2024 г. и достигла 1,7 трлн руб. при рентабельности капитала 22,7%. Чистые процентные доходы увеличились за год на 18,5% и достигли 3,6 трлн руб. За квартал показатель вырос на 19,9% до 988,2 млрд руб. Чистые комиссионные доходы за 2025 г. сократились на 1,1% и составили 833,7 млрд руб. Портфель корпоративных клиентов за прошлый год увеличился на 15,4% и превысил 31,2 трлн руб.
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за I квартал 2026 г. достигла 507,9 млрд руб. Показатель превышает результат аналогичного периода прошлого года на 16,5%. Совокупный кредитный портфель банка с начала года увеличился на 1,9%, достигнув 51,6 трлн руб. Корпоративное кредитование прибавило 1,7%, розничное – 2,5% (за счет ипотечного кредитования).