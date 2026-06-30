Акционеры «Сбера» одобрили выплату рекордных дивидендов за 2025 год

Чистая прибыль Сбербанка по итогам 2025 г. по МСФО выросла на 7,9% по сравнению с 2024 г. и достигла 1,7 трлн руб. при рентабельности капитала 22,7%. Чистые процентные доходы увеличились за год на 18,5% и достигли 3,6 трлн руб. За квартал показатель вырос на 19,9% до 988,2 млрд руб. Чистые комиссионные доходы за 2025 г. сократились на 1,1% и составили 833,7 млрд руб. Портфель корпоративных клиентов за прошлый год увеличился на 15,4% и превысил 31,2 трлн руб.