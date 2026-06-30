Акционеры «Русгидро» утвердили невыплату дивидендов
Акционеры ПАО «Русгидро» на годовом собрании по итогам 2025 г. утвердили решение о невыплате дивидендов за 2023–2025 гг., сообщил «Интерфакс». В материалах к собранию акционеров компания сообщала о решении правительства РФ о направлении всей прибыли «Русгидро» в 2023–2029 гг. на инвестпрограмму.
Чистая прибыль компании в 2025 г. составила 66,9 млрд руб. против чистого убытка в размере 13,43 млрд руб. в 2024 г. Общая выручка «Русгидро» выросла на 21% по сравнению с показателем 2024 г. и составила 256,8 млрд руб.
Последний раз компания выплачивала дивиденды в 2022 г. в размере 5,025 руб. на акцию. Согласно политике компании, дивиденды начислялись в размере 50% от чистой прибыли компании за отчетный год. Сумма выплат не могла быть ниже среднего размера дивидендов за последние три года.
22 января 2025 г. вице-премьер – полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что основная проблема компании заключается в оплате угля по рыночной цене, несмотря на то что тарифы держатся в регулируемом секторе. Он уточнил, что высвобожденные средства компания планировала направить на развитие энергомощностей на Дальнем Востоке.
5 сентября 2025 г. «Русгидро» одобрила мораторий на выплату дивидендов до 2029 г. Котировки на минимуме опустились до 0,47 руб. за акцию.
2 апреля заместитель министра энергетики Евгений Грабчак в кулуарах форума «Энергопром-2026» подтвердил, что «Русгидро» не будет платить дивиденды до момента, пока финансовое состояние компании не стабилизируется. Грабчак уточнил, что дивиденды не будут выплачиваться ориентировочно до 2030 г.