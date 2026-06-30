Акционеры «Русгидро» утвердили невыплату дивидендов

Последний раз компания выплачивала дивиденды в 2022 г. в размере 5,025 руб. на акцию. Согласно политике компании, дивиденды начислялись в размере 50% от чистой прибыли компании за отчетный год. Сумма выплат не могла быть ниже среднего размера дивидендов за последние три года.