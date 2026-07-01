«Кристалл» не станет выплачивать дивиденды за 2025 год
Акционеры ПАО «АГ Кристалл» (ПАО «АГК», головная компания Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл») одобрили решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. Об этом говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Часть добавочного капитала в размере 2,79 млрд руб. решено было направить на погашение убытка компании.
«АГК» последний раз выплачивала дивиденды по итогам 2024 г. по 0,05 рубля на одну акцию.
Выручка «АГК» в 2025 г. увеличилась на 20,2% по сравнению с 2024 г. и достигла 4,8 млрд руб. При этом продажи в натуральном выражении сократились на 2,22% до 2,3 млн дал. Реализация ликеро-водочных изделий производства завода выросла на 58,26% год к году до 941 000 дал. Выручка от их продаж возросла на 65,97% и составила 2,2 млрд руб.
По итогам I квартала 2026 г. завод нарастил выручку на 19,6% до 743 млн руб. Показатели выросли за счет сегмента ликеро-водочных изделий. Производство за отчетный период выросло на 16%, достигнув 347 000 дал, тогда как продажи увеличились на 8,1% и составили 307 000 дал. Выпуск ликеро-водочных изделий увеличился на 37,3% до 184 000 дал, а продажи – на 30,6% до 158 000 дал. Выручка этого направления выросла на 30% и достигла 390 млн руб.
«Алкогольная группа Кристалл» входит в топ-10 крупнейших компаний отрасли и выпускает свыше 20 млн л водки и ликеро-водочных изделий. Завод группы находится в Обнинске (Калужская область). В его линейке – более 10 видов алкоголя и свыше 45 собственных брендов.