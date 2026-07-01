«Кристалл» не станет выплачивать дивиденды за 2025 год

Выручка «АГК» в 2025 г. увеличилась на 20,2% по сравнению с 2024 г. и достигла 4,8 млрд руб. При этом продажи в натуральном выражении сократились на 2,22% до 2,3 млн дал. Реализация ликеро-водочных изделий производства завода выросла на 58,26% год к году до 941 000 дал. Выручка от их продаж возросла на 65,97% и составила 2,2 млрд руб.