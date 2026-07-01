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JP Morgan: цены на золото могут достичь $6000 за тройскую унцию к декабрю

Ведомости

Стоимость золота к декабрю 2026 г. может вырасти до $6000 за тройскую унцию. Такой прогноз представили аналитики американского банка JP Morgan.

По оценке экспертов, в 2027 г. цена драгоценного металла способна подняться до $6300 за тройскую унцию. При этом динамика рынка будет зависеть от развития геополитической ситуации и политики ФРС.

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Инвестиции

Аналитики отмечают, что в начале 2026 г. золото продолжило дорожать и достигло пиковых значений в конце января. Однако затем котировки перешли к снижению: в конце марта началась коррекция, а в последние недели цена продолжила снижаться. 10 июня стоимость фьючерса на золото на бирже Comex впервые с 24 ноября 2025 г. опустилась ниже отметки $4100 за тройскую унцию. По состоянию на 11:30 мск 1 июля котировки составляли $3996 за унцию.

В JP Morgan считают, что одним из ключевых факторов, поддерживающих долгосрочный рост цен на золото, остаются активные покупки со стороны центральных банков. По данным банка, в период с 2021 по 2025 г. мировые центробанки приобретали в среднем по 225 т золота за квартал, что примерно вдвое превышает средний показатель 2016–2020 гг.

17 июня сообщалось, что Народный банк Китая более полутора лет непрерывно увеличивает золотые резервы. В мае 2026 г. они выросли на 9,95 т, или 320 000 унций, достигнув 2331,52 т (74,96 млн унций).

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