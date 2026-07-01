JP Morgan: цены на золото могут достичь $6000 за тройскую унцию к декабрю

Аналитики отмечают, что в начале 2026 г. золото продолжило дорожать и достигло пиковых значений в конце января. Однако затем котировки перешли к снижению: в конце марта началась коррекция, а в последние недели цена продолжила снижаться. 10 июня стоимость фьючерса на золото на бирже Comex впервые с 24 ноября 2025 г. опустилась ниже отметки $4100 за тройскую унцию. По состоянию на 11:30 мск 1 июля котировки составляли $3996 за унцию.