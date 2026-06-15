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Сингапур запустит внебиржевую систему клиринга золота

Ведомости

Сингапур в этом году запустит внебиржевую систему клиринга золота, а также создаст услуги по хранению драгоценного металла для центральных банков. Об этом сообщил Financial Times со ссылкой на вице-премьера Ган Ким Ёна.

По его словам, в проекте примут участие несколько международных банков, включая JPMorgan, Deutsche Bank и DBS. «Мы не стремимся заменить существующие центры торговли золотом и ликвидности. Вместо этого Сингапур может стать надежным узлом глобальной золотой экосистемы, связывающим региональный спрос с мировой ликвидностью и поддерживающим рыночную активность в азиатские часы торгов», – заявил он.

Сингапур и Гонконг в последние годы конкурируют за статус ведущего золотого рынка Азии на фоне растущей роли региона в мировой торговле драгоценными металлами, пишет FT. Обе финансовые столицы стремятся усилить свои позиции в отрасли, которая десятилетиями была сосредоточена вокруг Лондона, Нью-Йорка и Швейцарии.

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Инвестиции / Рынки

По словам Гана, механизм клиринга должен заработать до конца 2026 г., а межбанковская торговля через новую систему будет запущена в следующем году. В проекте также участвуют сингапурские банки OCBC и UOB, а также совместное предприятие китайского ICBC и южноафриканского Standard Bank.

Кроме того, Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) создаст специальные хранилища, которые позволят центральным банкам других стран размещать свои золотые резервы на территории республики. Власти также намерены отменить действующее ограничение в 5% на налоговые льготы для инвестиций в физическое золото со стороны семейных офисов и ряда инвестиционных фондов.

10 июня цена фьючерса на золото на бирже Comex опустилась ниже отметки $4100 за тройскую унцию впервые с 24 ноября 2025 г. По данным торгов, цена драгоценного металла снижалась до $4097,1 за унцию, что на 4,42% ниже уровня предыдущего закрытия. В ходе сессии котировки достигали внутридневного минимума на уровне $4092,3 за унцию.

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