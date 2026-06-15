Сингапур запустит внебиржевую систему клиринга золота

10 июня цена фьючерса на золото на бирже Comex опустилась ниже отметки $4100 за тройскую унцию впервые с 24 ноября 2025 г. По данным торгов, цена драгоценного металла снижалась до $4097,1 за унцию, что на 4,42% ниже уровня предыдущего закрытия. В ходе сессии котировки достигали внутридневного минимума на уровне $4092,3 за унцию.