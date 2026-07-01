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«СберИнвестиции» ожидают индекс «Мосбиржи» на уровне 2600 пунктов к концу года

Ведомости

В «СберИнвестициях» ожидают, что к концу 2026 г. индекс «Московской биржи» достигнет уровня 2600 пунктов, а к концу 2027 г. – 3200. Об этом рассказал стратег компании на фондовом рынке Дмитрий Макаров.

В ближайшие месяцы давление на акции может сохраниться, отметил он. Ожидания по нефти также были пересмотрены. Brent по базовому сценарию может снизиться до $70 за баррель к концу 2026 и 2027 гг. тоже, Urals – до $50 и $54 соответственно.

Аналитик «СберИнвестиций» считают, что рубль в III квартале вырастет до 80 руб. за доллар и 11,6 руб. за юань, а к концу года – до 85 руб. и 12,1 руб. соответственно. Инфляцию по итогам года ждут на уровне около 5% при стабилизации инфляции в годовых в районе 4% во второй половине года и снижении до 4% в 2027 г. На фондовом рынке прогнозируют снижение доходностей облигаций федерального займа (ОФЗ).

По состоянию на 12:28 мск индекс Мосбиржи вырос по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,95% и составил 2370,39. Индекс РТС вырос на 1% и составил 954,69.

Как вести себя инвестору во время сильной волатильности рынка

Инвестиции / Разбор

22 июня индекс Мосбиржи опустился до минимального уровня за последние три года – 2318,28 пункта, упав в тот день более чем на 4%. На протяжении всей недели бенчмарк предпринимал попытки небольшого роста, но в итоге за пять рабочих дней снизился на 5,56% до 2286,03 пункта. Индекс РТС на фоне ослабления рубля потерял 10% и составил 934,52 пункта.

Индекс российских гособлигаций упал на неделе ниже 114 пунктов впервые за восемь месяцев – по итогам пятницы он достиг 113,81 пункта.  Акции «Газпрома» 22 июня упали ниже 100 руб. впервые с ноября 2008 г. – к закрытию Мосбиржи их цена составляла 99,46 руб. (-4,8%). 26 июня они стоили 98,57 руб. Акции «Роснефти» в то же время стоили 309,35 руб. Бумаги «Лукойла» стоили 4132,5 руб.

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