«СберИнвестиции» ожидают индекс «Мосбиржи» на уровне 2600 пунктов к концу года

Аналитик «СберИнвестиций» считают, что рубль в III квартале вырастет до 80 руб. за доллар и 11,6 руб. за юань, а к концу года – до 85 руб. и 12,1 руб. соответственно. Инфляцию по итогам года ждут на уровне около 5% при стабилизации инфляции в годовых в районе 4% во второй половине года и снижении до 4% в 2027 г. На фондовом рынке прогнозируют снижение доходностей облигаций федерального займа (ОФЗ).