Пьянов: ВТБ получил от АФК «Система» в залог акции Ozon
Банк ВТБ получил от ПАО АФК «Система» пакет акций Ozon в залог в рамках сделки. Об этом заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов в кулуарах Финансового конгресса Банка России.
По его словам, деньги также были направлены «несколькими финансовыми партнерами небанковского характера». При этом Пьянов уточнил, что другие классические банки в сделке не участвовали. Остальных партнеров он не раскрыл, как и долю в Ozon, полученную ВТБ в залог.
Первый зампред правления банка отметил, что речь идет о доле, пропорционально выданным средствам, в том числе одну из двух акций категории А. «Это сложноструктурированная сделка, не являющаяся кредитом», – уточнил Пьянов.
30 июня ТАСС писал, что АФК «Система» намерена заключить финансовую сделку на сумму свыше 300 млрд руб. с группой инвесторов в ближайшее время. Издание отмечало, что договор будет заключен при участии банка ВТБ. Пресс-секретарь АФК Иван Макушок говорил, что сделка позволит группе погасить банковский долг, существенно снизить долговую нагрузку компании и кардинально улучшить кредитный профиль.
В тот же день цена акций АФК «Система» выросла на 4,11% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 12,07 руб. Объем торгов составил 1,91 млрд руб. На закрытие торгов 29 июня цена акций АФК «Система» составила 12,04 руб., оборот торгов достиг 3,10 млрд руб.
АФК «Система» – это крупнейшая российская инвестиционная компания. Она владеет 31,8% маркетплейса Ozon. Еще 34,95% компании принадлежат АО «О23», владельцем которого являются структуры Александра Чачавы. Остальные акции находятся в свободном обращении.