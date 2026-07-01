Пьянов: ВТБ получил от АФК «Система» в залог акции Ozon

По его словам, деньги также были направлены «несколькими финансовыми партнерами небанковского характера». При этом Пьянов уточнил, что другие классические банки в сделке не участвовали. Остальных партнеров он не раскрыл, как и долю в Ozon, полученную ВТБ в залог.