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Акционеры ПИК одобрили невыплату дивидендов за 2025 год

Ведомости

Акционеры ПАО «ПИК – специализированный застройщик» на годовом собрании приняли решение не распределять чистую прибыль по итогам 2025 г. и отказаться от выплаты дивидендов. Об этом говорится на портале раскрытия корпоративной информации.

Согласно принятому решению, чистая прибыль за 2025 г. в размере 23,6 млрд руб. останется в распоряжении компании.

1 мая стало известно, что выручка «ПИК-СЗ» по МСФО в 2025 г. выросла на 13,9% и составила 769,23 млрд руб. Чистая прибыль составила 68,77 млрд руб., что на 139,9% выше год к году. Валовая прибыль выросла до 191,93 млрд руб. с 170,79 млрд в 2024 г.

В апреле совет директоров «ПИК-СЗ» утвердил новую дивидендную политику. Компания намерена выплачивать не менее 15% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, но решение о дивидендах будет зависеть от долговой нагрузки. Компания может отменить выплату дивидендов в случае, если соотношение чистого долга к EBITDA превысит 3х. Периодичность выплат составит не реже раза в год при соблюдении условий дивполитики. При этом совет директоров сможет рекомендовать спецдивиденды.

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