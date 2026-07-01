Акционеры ПИК одобрили невыплату дивидендов за 2025 год

В апреле совет директоров «ПИК-СЗ» утвердил новую дивидендную политику. Компания намерена выплачивать не менее 15% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, но решение о дивидендах будет зависеть от долговой нагрузки. Компания может отменить выплату дивидендов в случае, если соотношение чистого долга к EBITDA превысит 3х. Периодичность выплат составит не реже раза в год при соблюдении условий дивполитики. При этом совет директоров сможет рекомендовать спецдивиденды.