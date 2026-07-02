Фонды Pre-IPO под управлением «ВИМ Инвестиций» выплатили инвесторам 9 млрд рублей
Фонды прямых инвестиций Pre-IPO, находящиеся под управлением УК «ВИМ Инвестиции», распределили инвесторам свыше 9,2 млрд руб. Основной объем выплат пришелся на фонд Pre-IPO 1, который перечислил 8,5 млрд руб., тогда как фонд Pre-IPO 2 направил инвесторам 754 млн руб. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель УК «ВИМ Инвестиции».
Фонд Pre-IPO 1, запущенный в 2019 г., к настоящему моменту выплатил инвесторам сумму, эквивалентную примерно 130% привлеченного капитала. Значительную часть дохода обеспечили успешные выходы из инвестиций. В частности, вложения в Whoosh увеличились в 5,7 раза, инвестиция в GetCourse принесла рост капитала в 4,1 раза, а совместная сделка фондов Pre-IPO 1 и Pre-IPO 2 с компанией Mixit обеспечила увеличение вложений в 1,9 раза за полтора года. Только в 2025 г. объем распределений по фонду превысил 4,5 млрд руб., а во II квартале 2026 г. инвесторы дополнительно получили еще 969 млн руб.
Второй фонд линейки Private Equity, созданный в 2024 г., также начал возвращать средства пайщикам. По итогам I квартала 2026 г. объем выплат составил 754 млн руб. «С учетом ограниченной ликвидности непубличных компаний качество стратегии Private Equity фонда становится очевидным не в момент входа в актив, а на этапе выхода.
По данным компании, рынок фондов прямых инвестиций для квалифицированных инвесторов в России продолжает расти. На конец мая его чистые активы достигли 26,5 млрд руб., увеличившись за год на 35,1%.
27 апреля объем средств под управлением совместного открытого паевого инвестиционного фонда «Яндекс пэй. Фонд денежного рынка. Рубли», запущенного «Яндекс пэй» и «ВИМ Инвестициями», за первую неделю работы превысил 1 млрд руб. В фонде насчитывается порядка 11 000 пайщиков, которые стали инвесторами через приложение платежного сервиса. Он предназначен для пользователей «Яндекс пэй» и дает возможность инвестировать в инструменты денежного рынка с потенциальной доходностью, сопоставимой со ставками рынка и ключевой ставкой Центробанка.
14 апреля «Яндекс пэй» и «ВИМ Инвестиции» объявили о запуске «Яндекс пэй. Фонд денежного рынка. Рубли». Сообщалось, что фонд рассчитан на инвесторов, которые хотят разместить деньги в низкорисковый инструмент и диверсифицировать портфель без необходимости глубоко разбираться в финансовых продуктах. Он может рассматриваться в качестве альтернативы банковским вкладам и традиционным накопительным решениям.