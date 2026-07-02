Фонды Pre-IPO под управлением «ВИМ Инвестиций» выплатили инвесторам 9 млрд рублей

Фонд Pre-IPO 1, запущенный в 2019 г., к настоящему моменту выплатил инвесторам сумму, эквивалентную примерно 130% привлеченного капитала. Значительную часть дохода обеспечили успешные выходы из инвестиций. В частности, вложения в Whoosh увеличились в 5,7 раза, инвестиция в GetCourse принесла рост капитала в 4,1 раза, а совместная сделка фондов Pre-IPO 1 и Pre-IPO 2 с компанией Mixit обеспечила увеличение вложений в 1,9 раза за полтора года. Только в 2025 г. объем распределений по фонду превысил 4,5 млрд руб., а во II квартале 2026 г. инвесторы дополнительно получили еще 969 млн руб.