Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VTBR72,67-0,97%CNY Бирж.11,488+0,16%IMOEX2 316,04-1,22%RTSI932,22-1,22%RGBI112,79-0,19%RGBITR751,19-0,14%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Фонды Pre-IPO под управлением «ВИМ Инвестиций» выплатили инвесторам 9 млрд рублей

Ведомости

Фонды прямых инвестиций Pre-IPO, находящиеся под управлением УК «ВИМ Инвестиции», распределили инвесторам свыше 9,2 млрд руб. Основной объем выплат пришелся на фонд Pre-IPO 1, который перечислил 8,5 млрд руб., тогда как фонд Pre-IPO 2 направил инвесторам 754 млн руб. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель УК «ВИМ Инвестиции».

Фонд Pre-IPO 1, запущенный в 2019 г., к настоящему моменту выплатил инвесторам сумму, эквивалентную примерно 130% привлеченного капитала. Значительную часть дохода обеспечили успешные выходы из инвестиций. В частности, вложения в Whoosh увеличились в 5,7 раза, инвестиция в GetCourse принесла рост капитала в 4,1 раза, а совместная сделка фондов Pre-IPO 1 и Pre-IPO 2 с компанией Mixit обеспечила увеличение вложений в 1,9 раза за полтора года. Только в 2025 г. объем распределений по фонду превысил 4,5 млрд руб., а во II квартале 2026 г. инвесторы дополнительно получили еще 969 млн руб.

Второй фонд линейки Private Equity, созданный в 2024 г., также начал возвращать средства пайщикам. По итогам I квартала 2026 г. объем выплат составил 754 млн руб. «С учетом ограниченной ликвидности непубличных компаний качество стратегии Private Equity фонда становится очевидным не в момент входа в актив, а на этапе выхода.

По данным компании, рынок фондов прямых инвестиций для квалифицированных инвесторов в России продолжает расти. На конец мая его чистые активы достигли 26,5 млрд руб., увеличившись за год на 35,1%.

27 апреля объем средств под управлением совместного открытого паевого инвестиционного фонда «Яндекс пэй. Фонд денежного рынка. Рубли», запущенного «Яндекс пэй» и «ВИМ Инвестициями», за первую неделю работы превысил 1 млрд руб. В фонде насчитывается порядка 11 000 пайщиков, которые стали инвесторами через приложение платежного сервиса. Он предназначен для пользователей «Яндекс пэй» и дает возможность инвестировать в инструменты денежного рынка с потенциальной доходностью, сопоставимой со ставками рынка и ключевой ставкой Центробанка.

14 апреля «Яндекс пэй» и «ВИМ Инвестиции» объявили о запуске «Яндекс пэй. Фонд денежного рынка. Рубли». Сообщалось, что фонд рассчитан на инвесторов, которые хотят разместить деньги в низкорисковый инструмент и диверсифицировать портфель без необходимости глубоко разбираться в финансовых продуктах. Он может рассматриваться в качестве альтернативы банковским вкладам и традиционным накопительным решениям.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её