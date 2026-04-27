Фонд «Яндекс пэй» и «ВИМ инвестиций» привлек более 1 млрд рублей инвестиций
Объем средств под управлением совместного открытого паевого инвестиционного фонда «Яндекс пэй. Фонд денежного рынка. Рубли», запущенного «Яндекс пэй» и «ВИМ инвестициями», за первую неделю работы превысил 1 млрд руб. Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.
В фонде насчитывается порядка 11 000 пайщиков, которые стали инвесторами через приложение платежного сервиса. Он предназначен для пользователей «Яндекс пэй» и дает возможность инвестировать в инструменты денежного рынка с потенциальной доходностью, сопоставимой со ставками рынка и ключевой ставкой Центробанка.
Стратегия фонда предусматривает вложения в высоколиквидные инструменты денежного рынка, минимальная сумма инвестиций – 100 руб. Все операции выполняются в интерфейсе приложения сервиса, отдельный брокерский счет открывать не нужно.
14 апреля «Яндекс пэй» и «ВИМ инвестиции» объявили о запуске «Яндекс пэй. Фонд денежного рынка. Рубли». Сообщалось, что фонд рассчитан на инвесторов, которые хотят разместить деньги в низкорисковый инструмент и диверсифицировать портфель без необходимости глубоко разбираться в финансовых продуктах. Он может рассматриваться в качестве альтернативы банковским вкладам и традиционным накопительным решениям.