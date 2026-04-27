ASSB3,29+1,23%CNY Бирж.10,966-0,13%IMOEX2 740,22+0,26%RTSI1 142,94+0,26%RGBI119,54-0,29%RGBITR778,96-0,2%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Фонд «Яндекс пэй» и «ВИМ инвестиций» привлек более 1 млрд рублей инвестиций

Объем средств под управлением совместного открытого паевого инвестиционного фонда «Яндекс пэй. Фонд денежного рынка. Рубли», запущенного «Яндекс пэй» и «ВИМ инвестициями», за первую неделю работы превысил 1 млрд руб. Об этом сообщили «Ведомостям» в компании.

В фонде насчитывается порядка 11 000 пайщиков, которые стали инвесторами через приложение платежного сервиса. Он предназначен для пользователей «Яндекс пэй» и дает возможность инвестировать в инструменты денежного рынка с потенциальной доходностью, сопоставимой со ставками рынка и ключевой ставкой Центробанка.

Стратегия фонда предусматривает вложения в высоколиквидные инструменты денежного рынка, минимальная сумма инвестиций – 100 руб. Все операции выполняются в интерфейсе приложения сервиса, отдельный брокерский счет открывать не нужно.

14 апреля «Яндекс пэй» и «ВИМ инвестиции» объявили о запуске «Яндекс пэй. Фонд денежного рынка. Рубли». Сообщалось, что фонд рассчитан на инвесторов, которые хотят разместить деньги в низкорисковый инструмент и диверсифицировать портфель без необходимости глубоко разбираться в финансовых продуктах. Он может рассматриваться в качестве альтернативы банковским вкладам и традиционным накопительным решениям.

