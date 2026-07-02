Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VTBR72,765-0,84%CNY Бирж.11,483+0,11%IMOEX2 315,23-1,25%RTSI931,89-1,25%RGBI112,79-0,19%RGBITR751,16-0,15%
Главная / Инвестиции /

«Глоракс» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2025 года

Ведомости

Акционеры ПАО «Глоракс» одобрили невыплату дивидендов по итогам 2025 г. Об этом говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.

В решении указано, что общество не выплачивает дивиденды в течение двух лет после проведения первичного публичного размещения (IPO). Чистую прибыль по результатам года общество не распределило.

Чистая прибыль ПАО «Глоракс» по МСФО по итогам 2025 г. увеличилась в 2,5 раза относительно предыдущего года и составила 3,1 млрд руб. Выручка девелопера выросла на 27% в годовом выражении и достигла 41,3 млрд руб. Доля выручки от региональных проектов составила 27%. Валовая прибыль возросла на 14% до 14,8 млрд руб. EBITDA продемонстрировала рост на 36% и достигла 14 млрд руб.

В октябре 2025 г. «Глоракс» провел первичное публичное размещение (IPO) акций. В ходе IPO компания привлекла 2,1 млрд руб. Стоимость одной бумаги составила 64 руб., рыночная капитализация девелопера с учетом допэмиссии достигла 18,1 млрд руб. Free-float после размещения составил около 11,6% от увеличенного объема акционерного капитала без учета итогов стабилизации.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте