Чистая прибыль «Глоракса» выросла в 2,5 раза в 2025 году
Чистая прибыль ПАО «Глоракс» по МСФО по итогам 2025 г. увеличилась в 2,5 раза относительно предыдущего года и составила 3,1 млрд руб
Выручка девелопера выросла на 27% в годовом выражении и достигла 41,3 млрд руб. Доля выручки от региональных проектов составила 27%. Валовая прибыль возросла на 14% до 14,8 млрд руб. Доля коммерческих и административных расходов в выручке снизилась на 3 п. п. и составила 13% (2024: 16%).
EBITDA продемонстрировала рост на 36% и достигла 14 млрд руб. Рентабельность по показателю увеличилась на 2 п. п. до 34%. Уровень покрытия проектного финансирования вырос на 16 п. п. и составил 87%. Средняя ставка по кредитному портфелю сократилась на 4,1 п. п. до 13,2%. Отношение чистого долга к EBITDA осталось на уровне 2,8х.
В октябре 2025 г. «Глоракс» провел первичное публичное размещение (IPO) акций. В ходе IPO компания привлекла 2,1 млрд руб. Стоимость одной бумаги составила 64 руб., рыночная капитализация девелопера с учетом допэмиссии достигла 18,1 млрд руб. Free-float после размещения составил около 11,6% от увеличенного объема акционерного капитала без учета итогов стабилизации.
Со 2 декабря прошлого года Мосбиржа допустила акции «Глоракса» к торгам на дополнительных утренней и вечерней сессиях. Они вошли во второй котировальный список и получили торговый код GLRX.