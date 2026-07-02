Цена акций Ozon на Мосбирже упала на 5,2%
По состоянию на 22:51 мск 2 июля цена акций Ozon снизилась на 5,19% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 3257 руб. Объем торгов составил 1,38 млрд руб.
На закрытие торгов 1 июля цена акций Ozon составила 3435 руб., оборот торгов достиг 2,47 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций Ozon снизилась на 17,8%.
Международная компания публичное акционерное общество «Озон» (МКПАО «Озон») – один из крупнейших российских маркетплейсов. Компания была основана в 1998 г. как интернет-магазин по продаже книг и видеокассет. В 2025 г. компания завершила перерегистрацию с Кипра в Калининградскую область. К началу 2026 г. Ozon насчитывал свыше 75 000 пунктов выдачи заказов и 63 млн покупателей. В группу также входят экспресс-доставка товаров повседневного спроса (Ozon fresh), финансовый сервис («Ozon банк») и бронирование билетов, отелей и туров (Ozon Travel).
Осенью Ozon планирует запустить свое брокерское направление. Сначала это будет секция внутри приложения «Озон банка», а в дальнейшем компания планирует создать отдельное приложение.