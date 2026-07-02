Ozon планирует осенью запустить свое брокерское направление
«Мы, безусловно, делаем свое брокерское обслуживание, то есть прямой доступ к Московской бирже», – сказал он.
Он уточнил, что новый брокер будет называться «Озон инвестиции». Сначала это будет секция внутри приложения «Озон банка», а в дальнейшем компания планирует создать отдельное приложение. По словам Овасапяна, компания сделает акцент на создании собственных паевых инвестиционных фондов (ПИФов), комиссия за сделки с которыми будет на нижней границе рыночного диапазона.
18 июня Банк России включил «Озон банк» в реестр операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА). В феврале регулятор предоставил «Озон банку» лицензию на осуществление депозитарной деятельности. Тогда представитель компании заявил «Ведомостям», что депозитарная лицензия, как и ранее полученная брокерская лицензия, необходимы для развития инвестиционного направления бизнеса.
16 января стало известно, что «Озон» планирует создать собственного оператора информационной системы, в которой выпускаются ЦФА. Представитель платформы отмечал, что она собирает команду, изучает технические детали, существующее на рынке программное обеспечение, подрядчиков и готовит инфраструктуру и необходимые документы для получения лицензии ЦБ.