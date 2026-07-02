Ozon планирует осенью запустить свое брокерское направление

Он уточнил, что новый брокер будет называться «Озон инвестиции». Сначала это будет секция внутри приложения «Озон банка», а в дальнейшем компания планирует создать отдельное приложение. По словам Овасапяна, компания сделает акцент на создании собственных паевых инвестиционных фондов (ПИФов), комиссия за сделки с которыми будет на нижней границе рыночного диапазона.