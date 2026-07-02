Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
BSPB265,87-3,26%CNY Бирж.11,462-0,07%IMOEX2 256,06-3,77%RTSI911,99-3,36%RGBI112,53-0,42%RGBITR749,49-0,37%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Ozon планирует осенью запустить свое брокерское направление

Ведомости

Ozon планирует запустить собственного брокера уже к осени. Об этом сообщил генеральный директор Ozon Fintech Ваэ Овасапян в интервью «Радио РБК».

«Мы, безусловно, делаем свое брокерское обслуживание, то есть прямой доступ к Московской бирже», – сказал он.

Он уточнил, что новый брокер будет называться «Озон инвестиции». Сначала это будет секция внутри приложения «Озон банка», а в дальнейшем компания планирует создать отдельное приложение. По словам Овасапяна, компания сделает акцент на создании собственных паевых инвестиционных фондов (ПИФов), комиссия за сделки с которыми будет на нижней границе рыночного диапазона.

18 июня Банк России включил «Озон банк» в реестр операторов информационных систем, в которых выпускаются цифровые финансовые активы (ЦФА). В феврале регулятор предоставил «Озон банку» лицензию на осуществление депозитарной деятельности. Тогда представитель компании заявил «Ведомостям», что депозитарная лицензия, как и ранее полученная брокерская лицензия, необходимы для развития инвестиционного направления бизнеса.

16 января стало известно, что «Озон» планирует создать собственного оператора информационной системы, в которой выпускаются ЦФА. Представитель платформы отмечал, что она собирает команду, изучает технические детали, существующее на рынке программное обеспечение, подрядчиков и готовит инфраструктуру и необходимые документы для получения лицензии ЦБ.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её