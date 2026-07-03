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«Делимобиль» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2025 года

Ведомости

Акционеры ПАО «Каршеринг Руссия» («Делимобиль») одобрили невыплату дивидендов за 2025 г. Об этом говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.

Такое решение принято в связи с получением убытка по итогам года.

Чистый убыток компании по итогам 2025 г. составил 3,7 млрд руб. Выручка выросла на 11% год к году и достигла 30,8 млрд руб. Показатель EBITDA составил 6,2 млрд руб., рентабельность по показателю – 20%. Показатель чистый долг/EBITDA составил 4,8х на 31 декабря 2025 г.

Основатель и генеральный директор «Делимобиля» Винченцо Трани связал отрицательный финансовый результат с масштабными инвестициями компании после IPO 2024 г. 

5 мая Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) сняло статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу ПАО «Каршеринг Руссия». Кредитный рейтинг компании продолжает действовать на уровне BBB+(RU) с негативным прогнозом.

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