«Делимобиль» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2025 года
Акционеры ПАО «Каршеринг Руссия» («Делимобиль») одобрили невыплату дивидендов за 2025 г. Об этом говорится на сайте раскрытия корпоративной информации.
Такое решение принято в связи с получением убытка по итогам года.
Чистый убыток компании по итогам 2025 г. составил 3,7 млрд руб. Выручка выросла на 11% год к году и достигла 30,8 млрд руб. Показатель EBITDA составил 6,2 млрд руб., рентабельность по показателю – 20%. Показатель чистый долг/EBITDA составил 4,8х на 31 декабря 2025 г.
Основатель и генеральный директор «Делимобиля» Винченцо Трани связал отрицательный финансовый результат с масштабными инвестициями компании после IPO 2024 г.
5 мая Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) сняло статус «под наблюдением» по кредитному рейтингу ПАО «Каршеринг Руссия». Кредитный рейтинг компании продолжает действовать на уровне BBB+(RU) с негативным прогнозом.