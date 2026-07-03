«Делимобиль» не будет выплачивать дивиденды по итогам 2025 года

Чистый убыток компании по итогам 2025 г. составил 3,7 млрд руб. Выручка выросла на 11% год к году и достигла 30,8 млрд руб. Показатель EBITDA составил 6,2 млрд руб., рентабельность по показателю – 20%. Показатель чистый долг/EBITDA составил 4,8х на 31 декабря 2025 г.