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«Астра» выкупила 395 акций в рамках байбэка

Ведомости

ООО «Астра технологии» выкупило 395 акций материнской компании группы в рамках процедуры байбэка, сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Этот шаг стал самым мелким в рамках байбэка. Операцию проводила Мосбиржа 30 июня. Всего у «Астра технологий» сейчас 995 568 акций группы компаний.

26 июня «Астра технологии» выкупило 245 563 акций материнской компании, 25 июня - 122 000 акций, а до этого, 22 июня, – еще 100 000. Дочерняя компания, согласно решению совета, будет приобретать акции «Астры» на открытом рынке в течение 12 месяцев или до достижения максимального установленного лимита приобретаемых акций.

10 июня группа «Астра» объявила, что совет директоров одобрил обратный выкуп акций компании. Максимальный размер обратного выкупа собственных акций составляет до 4 млн акций, или порядка 2% уставного капитала ПАО. Целью байбэка названо «пополнение квазиказначейского пакета для дальнейшей реализации долгосрочных программ мотивации сотрудников», а также финансирования потенциальных M&A-сделок.

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