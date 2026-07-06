Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VTBR63,91-8,9%CNY Бирж.11,183-2,68%IMOEX2 194,14-2,17%RTSI886,5-3,1%RGBI111,32-0,56%RGBITR742,52-0,45%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

«Т-технологии» за последние две недели выкупили своих акций на 2 млрд рублей

Ведомости

За последние две недели «Т-технологии» выкупили собственных акций на 2 млрд руб. в рамках процедуры байбэка. Об этом сообщил представитель компании.

Выкупленные с рынка акции используются для долгосрочной программы мотивации менеджмента, годовая потребность которой составляет 2% от общего числа ценных бумаг. В рамках байбэка, который начался в ноябре 2025 г., до конца 2026 г. предусмотрен выкуп акций объемом до 5% капитала (что эквивалентно до 10% free-float).

В компании отметили, что текущие котировки «Т-технологий» демонстрируют значительный разрыв между рыночной оценкой бизнеса и его фундаментальной стоимостью. Предполагается, что рост операционной чистой прибыли группы и дивидендов на акцию составит 20% в 2026 г. Акции «Т-технологий» торгуются с мультипликаторами P/B 2026 0,8 и P/E 2026 3,2x.

Чистая прибыль группы в 2025 г. по МСФО выросла на 57% в годовом выражении и достигла 192,4 млрд руб. Операционная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров (без учета неконтролируемой доли участия и эффектов инвестиции в «Яндекс»), увеличилась на 43% до 174,4 млрд руб. С учетом этого рентабельность капитала компании снизилась до 29,1% с 32,6% в предыдущем году.

Выручка «Т-технологий» по МСФО за I квартал 2026 г. увеличилась на 25% год к году до 197,5 млрд руб. Таких результатов удалось добиться благодаря расширению экосистемы и росту вовлеченности клиентов, отметили в «Т-технологиях». Операционная чистая прибыль выросла на 40% год к году до 46,5 млрд руб. Рентабельность капитала составила 26,7%. В сегменте розничного финансирования показатель достиг 40%, а в B2B-сегменте – 36%.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её