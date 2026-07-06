«Т-технологии» за последние две недели выкупили своих акций на 2 млрд рублей
За последние две недели «Т-технологии» выкупили собственных акций на 2 млрд руб. в рамках процедуры байбэка. Об этом сообщил представитель компании.
Выкупленные с рынка акции используются для долгосрочной программы мотивации менеджмента, годовая потребность которой составляет 2% от общего числа ценных бумаг. В рамках байбэка, который начался в ноябре 2025 г., до конца 2026 г. предусмотрен выкуп акций объемом до 5% капитала (что эквивалентно до 10% free-float).
В компании отметили, что текущие котировки «Т-технологий» демонстрируют значительный разрыв между рыночной оценкой бизнеса и его фундаментальной стоимостью. Предполагается, что рост операционной чистой прибыли группы и дивидендов на акцию составит 20% в 2026 г. Акции «Т-технологий» торгуются с мультипликаторами P/B 2026 0,8 и P/E 2026 3,2x.
Чистая прибыль группы в 2025 г. по МСФО выросла на 57% в годовом выражении и достигла 192,4 млрд руб. Операционная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров (без учета неконтролируемой доли участия и эффектов инвестиции в «Яндекс»), увеличилась на 43% до 174,4 млрд руб. С учетом этого рентабельность капитала компании снизилась до 29,1% с 32,6% в предыдущем году.
Выручка «Т-технологий» по МСФО за I квартал 2026 г. увеличилась на 25% год к году до 197,5 млрд руб. Таких результатов удалось добиться благодаря расширению экосистемы и росту вовлеченности клиентов, отметили в «Т-технологиях». Операционная чистая прибыль выросла на 40% год к году до 46,5 млрд руб. Рентабельность капитала составила 26,7%. В сегменте розничного финансирования показатель достиг 40%, а в B2B-сегменте – 36%.