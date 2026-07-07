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Индекс Мосбиржи обновил минимум с конца 2022 года

Ведомости

Индекс Мосбиржи обновил минимум с конца декабря 2022 г. и в моменте достиг уровня в 2117,5 пункта, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 11:16 мск индекс Мосбиржи составил 2131,16 п. Значение упало на 2,76% к закрытию. Изменение с начала месяца составило -9,06%, а с начала года – -22,79%.

Среди лидеров падения особо выделились акции X5 (-15,6%), АФК «Система» (-6,2%), «Полюса» (-5,2%), «ММК» (-4,7%), «Алросы» (-4,4%), «Русала» (-4,3%), Московской биржи (-4,2%), МКПАО «ВК» (-3,5%), «Новатэка» (-3,3%).

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что на заседании Центрального банка России 24 июля в лучшем случае регулятор сохранит ключевую ставку на том же уровне. Однако ситуация на российском топливном рынке может подтолкнуть ЦБ и к повышению.

2 июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Финансовом конгрессе заявила, что рынок переживает сложности. По ее словам, на ситуацию влияет комплекс факторов, включая геополитическую обстановку, внутренние проблемы и ожидания по ключевой ставке. При этом регулятор не видит необходимости в экстренных мерах, так как существующих механизмов для снижения краткосрочной волатильности достаточно.

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