Индекс Мосбиржи обновил минимум с конца 2022 года
Индекс Мосбиржи обновил минимум с конца декабря 2022 г. и в моменте достиг уровня в 2117,5 пункта, свидетельствуют данные площадки.
По состоянию на 11:16 мск индекс Мосбиржи составил 2131,16 п. Значение упало на 2,76% к закрытию. Изменение с начала месяца составило -9,06%, а с начала года – -22,79%.
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что на заседании Центрального банка России 24 июля в лучшем случае регулятор сохранит ключевую ставку на том же уровне. Однако ситуация на российском топливном рынке может подтолкнуть ЦБ и к повышению.
2 июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на Финансовом конгрессе заявила, что рынок переживает сложности. По ее словам, на ситуацию влияет комплекс факторов, включая геополитическую обстановку, внутренние проблемы и ожидания по ключевой ставке. При этом регулятор не видит необходимости в экстренных мерах, так как существующих механизмов для снижения краткосрочной волатильности достаточно.