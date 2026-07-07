«Домклик»: в июне выдачи льготной ипотеки выросли на 74%

По данным госкорпорации Дом.РФ, в первом полугодии 2026 г. российские банки выдали ипотечных кредитов на 2,2 трлн руб. – на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за январь – июнь было предоставлено 497 000 ипотечных займов, что на 46% превышает показатель первого полугодия 2025 г. В июне банки выдали 107 000 кредитов на 488 млрд руб. – это максимум с начала года. Прирост к маю в денежном выражении составил 49%, в количественном – 43%.