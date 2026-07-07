«Домклик»: в июне выдачи льготной ипотеки выросли на 74%
В июне россияне оформили льготных ипотек более чем на 250 млрд руб. Сумма на 73,8% выше, чем в мае, и на 52% больше, чем в июне прошлого года, сообщил аналитический центр «Домклик».
Директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи отметил, что самый высокий спрос был зафиксирован по семейной ипотеке – рост на 88,8% до 221,7 млрд руб. Доля программы в общем объеме выдач составила около 64%. На повышенный интерес к программе очевидно повлияло ожидаемое изменение условий программы с 1 июля 2026 г., отметили аналитики.
Выраженное увеличение выдач отмечено и по рыночным программам. В июне объем выдач по базовым программам достиг 94,6 млрд руб. – это на 9,2% больше, чем в мае. Доля рыночной ипотеки сократилась до 27,4% (-10,2 п. п. к маю 2026 г.), однако в абсолютных значениях за последние два года больше было выдано только в апреле 2026 (97,6 млрд руб.) и декабре 2025 (106,4 млрд руб.).
Стабильный рост показали и специализированные государственные программы. Выдачи по «Дальневосточной и Арктической ипотеке» (ДВиА) в июне составили 19,9 млрд руб., что больше на 2,6%, чем в мае, и на 16,4%, чем в июне 2025 г.
По данным госкорпорации Дом.РФ, в первом полугодии 2026 г. российские банки выдали ипотечных кредитов на 2,2 трлн руб. – на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего за январь – июнь было предоставлено 497 000 ипотечных займов, что на 46% превышает показатель первого полугодия 2025 г. В июне банки выдали 107 000 кредитов на 488 млрд руб. – это максимум с начала года. Прирост к маю в денежном выражении составил 49%, в количественном – 43%.
29 июня в Минфине объявили, что правительство сохранит нынешние условия по семейной ипотеке до 1 октября. Вице-премьер Марат Хуснуллин уточнил, что власти продолжают работать над обновлением правил программы по поручению президента.