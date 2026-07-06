Дом.РФ: выдачи ипотеки в первом полугодии выросли на 48%
Всего за январь – июнь было предоставлено 497 000 ипотечных займов, что на 46% превышает показатель первого полугодия 2025 г. В июне банки выдали 107 000 кредитов на 488 млрд руб. – это максимум с начала года. Прирост к маю в денежном выражении составил 49%, в количественном – 43%.
«Основной импульс пришелся на семейную ипотеку. На фоне обсуждения возможных изменений условий программы с 1 июля в последние две недели июня число одобренных заявок выросло почти в 2 раза, а выдачи на неделе с 22 по 28 июня – в 2,3 раза относительно среднего уровня мая. Всего за июнь по программе выдано 42 000 кредитов», – говорится в сообщении Дом.РФ.
В рамках рыночных программ банки выдали 60 000 кредитов на 199 млрд руб.
25 июня 2026 г. директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи заявил, что рынок льготной ипотеки ожидает перезагрузка, а интерес к рыночным программам будет постепенно расти. 16 июня 2026 г. замминистра финансов Иван Чебесков сообщил, что Минфин намерен сократить долю льготного ипотечного кредитования до 25–30% к 2030 г. 21 апреля 2026 г. выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство увеличились в 2,2 раза с начала года – до 48 млрд руб.