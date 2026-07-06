Дом.РФ: выдачи ипотеки в первом полугодии выросли на 48%

25 июня 2026 г. директор департамента «Домклик» Сбербанка Алексей Лейпи заявил, что рынок льготной ипотеки ожидает перезагрузка, а интерес к рыночным программам будет постепенно расти. 16 июня 2026 г. замминистра финансов Иван Чебесков сообщил, что Минфин намерен сократить долю льготного ипотечного кредитования до 25–30% к 2030 г. 21 апреля 2026 г. выдачи ипотеки на индивидуальное жилищное строительство увеличились в 2,2 раза с начала года – до 48 млрд руб.