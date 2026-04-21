Выдачи ипотеки на ИЖС увеличились в 2,2 раза с начала 2026 года
С начала 2026 г. выдачи кредитов на строительство собственного дома превысили 48 млрд руб. За январь – апрель прошлого года общая сумма выдач на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) составляла 21,4 млрд руб. Об этом сообщили «Ведомостям» в «Домклике».
Растущий интерес к строительству своего дома отчасти вызван правилами выдач семейной ипотеки на первичное жилье. На семьи с детьми приходится более 80% от общего числа выдач на ИЖС.
Директор департамента «Домклик» Алексей Лейпи рассказал, что в феврале и марте суммы выдач на индивидуальное строительство составили 11,5 млрд и 12 млрд. Это в 2,5–3 раза превысило объемы выдач годом ранее. С наступлением высокого сезона на рынке загородной недвижимости ожидается рост интереса к ИЖС. За апрель заемщики оформили кредитов на более 9 млрд руб. против выдач на 8,8 млрд руб. за весь апрель 2025 г.
Самая высокая стоимость строительства своего дома в 2026 г. отмечена в Дальневосточном федеральном округе – 8,5 млн руб. Это на 500 000 руб. больше, чем в регионах Северо-Западного округа (8 млн руб.), и на 600 000 руб. выше, чем в регионах Центральной России (7,9 млн руб.). От 6,4 млн до 6,6 млн руб. обойдется возведение ИЖС в Приволжском, Сибирском и Уральском федеральных округах. В Южном федеральном округе медианная стоимость дома превышает 6 млн руб. Самые недорогие проекты ИЖС зафиксированы в Северо-Кавказском округе (5,8 млн руб.).
Самый высокий интерес к строительству своего дома отмечен в Астраханской области – 23,3% от общего объема выдач по региону с начала года. В топ-3 также вошли Якутия (13,5%) и Иркутская область (11%). Более 10% от общей суммы выдач по региону составили кредиты на ИЖС в Забайкальском крае. В Камчатском крае показатель достиг 9,5%, в Башкирии – 9,1%. В Московской области и Бурятии доля ИЖС в выдачах составила по 8,3%.