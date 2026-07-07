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Акции МГКЛ в рамках байбэка выкупит дочерняя «Команда МГКЛ»

Ведомости

ПАО «МГКЛ» одобрило выкуп своих акций дочерней компанией «Команда МГКЛ» на сумму до 896,79 млн руб. по рыночной цене. Об этом говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

В компании ожидают, что реализация выкупа поспособствует созданию долгосрочной стоимости для акционеров, сохраняя при этом финансовую устойчивость и гибкость для дальнейшего развития. Совет директоров считает, что рыночная оценка не в полной мере отражает реальную стоимость ценных бумаг МГКЛ.

2 июля совет директоров МГКЛ согласовал байбэк объемом 897 млн руб. В рамках процедуры возможен выкуп облигаций. По итогам программы число акций МГКЛ в свободном обращении может сократиться с 31,81% (988,7 млн руб.) до 5,5% (174,8 млн руб.).

Выручка ПАО «МГКЛ» увеличилась в три раза в январе – мае 2026 г. в сравнении с тем же периодом 2025 г. Прогнозный показатель выручки за первые пять месяцев составляет 21,3 млрд руб. Группа также нарастила количество розничных клиентов на 5%. В январе – мае их число достигло 100 600 человек. В отчетном периоде продолжила снижаться доля товаров, хранящихся в портфеле более 90 дней. Показатель составил 2% против 9% в первые пять месяцев 2025 г. и 15% еще годом ранее.

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