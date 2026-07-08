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Главная / Инвестиции /

Акции «Полюса» упали более чем на 13% после новости о приостановке дивидендов

Ведомости

Акции ПАО «Полюс» упали на 13,19% после того, как компания объявила о планах приостановить дивидендные выплаты до 2030 г.

Цена упала до 1586,8 руб. за акцию по состоянию на 10:19 мск.

К 10:24 падение ускорилось, цена достигла 1546,2 руб. за акцию (-15,42%).

8 июля компания заявила, что менеджмент ПАО «Полюс» планирует рекомендовать совету директоров приостановить выплату дивидендов до 2030 г. после анализа текущей рыночной конъюнктуры. Решение объяснили тем, что «Полюс» в этот период сфокусируется на реализации масштабных инвестиционных проектов.

1 июля акционеры «Полюса» одобрили дивидендные выплаты по итогам работы в I квартале в размере 29,05 руб. на обыкновенную акцию. Дата отсечки была установлена на 13 июля. На выплаты направлены средства чистой прибыли за I квартал, а также часть нераспределенной за прошлые года.

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