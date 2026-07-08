Акции «Полюса» упали более чем на 13% после новости о приостановке дивидендов

1 июля акционеры «Полюса» одобрили дивидендные выплаты по итогам работы в I квартале в размере 29,05 руб. на обыкновенную акцию. Дата отсечки была установлена на 13 июля. На выплаты направлены средства чистой прибыли за I квартал, а также часть нераспределенной за прошлые года.