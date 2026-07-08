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Главная / Инвестиции /

«Сберинвестиции» назвали компании с высоким потенциалом роста из-за байбэка

Ведомости

Компании пользуются падением финансового рынка для проведения байбэка, чтобы выкупить свои акции по выгодной цене, считают аналитики «Сберинвестиций». Они назвали восемь таких компаний с высоким потенциалом роста.

«Менеджмент, знающий реальную стоимость своего бизнеса изнутри, выходит на рынок и покупает акции на минимумах», – заявил аналитик «Сберинвестиций» Федор Чижов.

Первым в списке идет «Яндекс», объявивший о программе выкупа еще 5 мая. Объем – до 50 млрд руб. сроком на 24 месяца. Таким способом компания повышает мотивацию сотрудников. Сумма подразумевает 3,7% от уставного капитала. «Хэдхантер» сообщил о байбэке объемом до 15 млрд руб. 15 мая. Срок программы – 12 месяцев. Выкуп собственных ценных бумаг призван повысить акционерную стоимость компании. Доля от уставного капитала составит 13%.

Третьим в списке указан «Совкоманк» с бессрочной программой байбэка с выкупом до 2 млрд руб. на каждый квартал (или 0,9% от уставного капитала). За ним идет «Ренессанс страхование». Срок – 12 месяцев, объем – до 5 млрд руб., а доля от уставного капитала – 12%. «Т-технологии» тоже вошли в перечень. Байбэк у них начался в ноябре 2025 г. и продлится до конца 2026 г. Выкуп акций предусмотрен объемом до 5% капитала (или 10% free-float).

Байбэк у «Астры» продлится 12 месяцев. Объем указан до 4 млн акций – около 640 млн руб., а доля от уставного капитала – 1,9%. Совет директоров «Диасофта» собирается рассмотреть обратный выкуп у бывшего мажоритария Олега Рощупкина, которому принадлежит 4,75% акций. Замыкает список «Циан». Объем байбэка на 12 месяцев составит 4 млрд руб., доля от уставного капитала – 11%.

7 июля «Ведомости» писали, что индекс Мосбиржи продолжает стремительное падение: утром 7 июля он обновил минимум с конца декабря 2022 г. – 2117,5 пункта. Но вряд ли бенчмарк может опуститься до нуля, сошлись во мнении опрошенные «Ведомостями» эксперты.

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