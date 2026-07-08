«Сберинвестиции» назвали компании с высоким потенциалом роста из-за байбэка

Третьим в списке указан «Совкоманк» с бессрочной программой байбэка с выкупом до 2 млрд руб. на каждый квартал (или 0,9% от уставного капитала). За ним идет «Ренессанс страхование». Срок – 12 месяцев, объем – до 5 млрд руб., а доля от уставного капитала – 12%. «Т-технологии» тоже вошли в перечень. Байбэк у них начался в ноябре 2025 г. и продлится до конца 2026 г. Выкуп акций предусмотрен объемом до 5% капитала (или 10% free-float).