Акции «Норникеля» и «Русала» упали вслед за «Полюсом»

Акции ПАО «Полюс» рухнули на 25% после сообщения о том, что менеджмент золотодобывающей компании рекомендовал приостановить выплаты дивидендов до 2030 г. В то же время акции других горнодобывающих промышленностей заметно снизились. ГМК «Норильский никель» и МКПАО «Русал» упали на 8% и на 6% соответственно.