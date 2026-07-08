Акции «Норникеля» и «Русала» упали вслед за «Полюсом»
Акции ПАО «Полюс» рухнули на 25% после сообщения о том, что менеджмент золотодобывающей компании рекомендовал приостановить выплаты дивидендов до 2030 г. В то же время акции других горнодобывающих промышленностей заметно снизились. ГМК «Норильский никель» и МКПАО «Русал» упали на 8% и на 6% соответственно.
По данным на 14:01 мск акции «Норникеля» торгуются по 110,22 руб. (-7,53% к закрытию). «Русал» тоже слегка подрос до 23,92 руб. Разница с ценой закрытия предыдущего дня составила -5,66%.
У участников рынка возникли опасения в отношении будущих дивидендных выплат других горнодобывающих компаний, как «Норникель», считает старший аналитик по металлургии в «Эйлере» Никанор Халин. «Русал», который владеет 25% акций «Норникеля», мог стать жертвой эффекта домино, добавил эксперт.
Ранее в «Полюсе» заявили, что отмена дивидендов связана с реализацией масштабных инвестиционных проектов, на которых компания сосредоточится до 2030 г. В мае он выплатил дивиденды за 2025 г. в размере 56,8 руб. на обыкновенную акцию. Совет директоров компании рекомендовал аналогичный размер выплаты в апреле.
В последний раз инвесторы получали дивиденды от «Русала» по итогам первого полугодия 2022 г. Тогда выплаты составили $302 млн ($0,02 на одну акцию). Последние дивиденды «Норникеля» выплачивались за III квартал 2023 г. размере 9,15 руб. на акцию.