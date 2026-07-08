Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,199-0,76%MGTS1 266+7,11%AVAN532+0,38%IMOEX2 203,36+0,59%RTSI908,48+0,23%RGBI112,83+1,52%RGBITR752,91+1,52%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Акции «Норникеля» и «Русала» упали вслед за «Полюсом»

Ведомости

Акции ПАО «Полюс» рухнули на 25% после сообщения о том, что менеджмент золотодобывающей компании рекомендовал приостановить выплаты дивидендов до 2030 г. В то же время акции других горнодобывающих промышленностей заметно снизились. ГМК «Норильский никель» и МКПАО «Русал» упали на 8% и на 6% соответственно.

По данным на 14:01 мск акции «Норникеля» торгуются по 110,22 руб. (-7,53% к закрытию). «Русал» тоже слегка подрос до 23,92 руб. Разница с ценой закрытия предыдущего дня составила -5,66%.

У участников рынка возникли опасения в отношении будущих дивидендных выплат других горнодобывающих компаний, как «Норникель», считает старший аналитик по металлургии в «Эйлере» Никанор Халин. «Русал», который владеет 25% акций «Норникеля», мог стать жертвой эффекта домино, добавил эксперт.

Ранее в «Полюсе» заявили, что отмена дивидендов связана с реализацией масштабных инвестиционных проектов, на которых компания сосредоточится до 2030 г. В мае он выплатил дивиденды за 2025 г. в размере 56,8 руб. на обыкновенную акцию. Совет директоров компании рекомендовал аналогичный размер выплаты в апреле.

В последний раз инвесторы получали дивиденды от «Русала» по итогам первого полугодия 2022 г. Тогда выплаты составили $302 млн ($0,02 на одну акцию). Последние дивиденды «Норникеля» выплачивались за III квартал 2023 г. размере 9,15 руб. на акцию.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте