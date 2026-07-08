Банк «Синара» приостановил покрытие «Полюса» до стабилизации котировок

Падение котировок ниже 1350 руб. за акцию «Полюса» (-26% к закрытию) чрезмерно, заявил представитель «Синары». Такое снижение отражает не столько разочарование рынка в решении как таковом, сколько опасения относительно иных событий, способных повлиять на финансовое состояние компании.