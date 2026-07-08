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Главная / Инвестиции /

Банк «Синара» приостановил покрытие «Полюса» до стабилизации котировок

Ведомости

Инвестиционный банк «Синара» приостановил покрытие золотодобывающей компании «Полюс» до обновления оценки эмитента и стабилизации котировок. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель кредитной организации.

Решение «Синары» должен утвердить совет директоров, но эта процедура скорее формальная, отметили в банке. Регулярные дивиденды «Полюса» являлись важной составляющей инвесткейса.

Падение котировок ниже 1350 руб. за акцию «Полюса» (-26% к закрытию) чрезмерно, заявил представитель «Синары». Такое снижение отражает не столько разочарование рынка в решении как таковом, сколько опасения относительно иных событий, способных повлиять на финансовое состояние компании.

Ранее менеджмент ПАО «Полюс» рекомендовал совету директоров приостановить выплату дивидендов до 2030 г. Такая мера связана с тем, что компания до 2030 г. сосредоточится на реализации масштабных инвестиционных проектов.

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