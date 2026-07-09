Российский рынок акций немного отыграл утреннее падение
По состоянию на 12:00 мск 9 июля индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,40% и составил 2211,95. Индекс РТС снизился на 0,39% и составил 912,06.
Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:
«Транснефть» – 1 238 руб. (+3,05%)
«Группа Астра» – 167,10 руб. (+2,20%)
«Селигдар» – 32,39 руб. (+1,48%)
Группа ЛСР – 586,20 руб. (+1,38%)
ММК – 17,00 руб. (+1,37%)
В аутсайдерах торгов оказались:
МТС – 178,10 руб. (-15,06%)
Мосбиржа – 148,67 руб. (-9,28%)
МКБ – 8,20 руб. (-2,06%)
«МД медикал груп» – 1208,40 руб. (-1,99%)
«Русснефть» – 80,05 руб. (-1,90%)
Общий объем торгов составил 25,40 млрд руб.