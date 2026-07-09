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Главная / Инвестиции /

Российский рынок акций немного отыграл утреннее падение

Ведомости

По состоянию на 12:00 мск 9 июля индекс Мосбиржи снизился по отношению к закрытию предыдущего дня на 0,40% и составил 2211,95. Индекс РТС снизился на 0,39% и составил 912,06.

Лидерами роста цен на торгах Мосбиржи стали:

В аутсайдерах торгов оказались:

  • МТС – 178,10 руб. (-15,06%)

  • Мосбиржа – 148,67 руб. (-9,28%)

  • МКБ – 8,20 руб. (-2,06%)

  • «МД медикал груп» – 1208,40 руб. (-1,99%)

  • «Русснефть» – 80,05 руб. (-1,90%)

Общий объем торгов составил 25,40 млрд руб.

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