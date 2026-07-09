Цена акций ВТБ на Мосбирже выросла на 2,2%
По состоянию на 15:07 мск 9 июля цена акций ВТБ выросла на 2,17% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 65,49 руб. Объем торгов составил 3,18 млрд руб.
На закрытие торгов 8 июля цена акций ВТБ составила 65,03 руб., оборот торгов достиг 6,30 млрд руб.
За последние 12 месяцев цена акций ВТБ снизилась на 29,8%.
Банк ВТБ – второй по величине банк России, созданный в 1990 г. Имеет более 30 млн клиентов и насчитывает свыше 1800 отделений в стране, где трудятся более 112 000 человек. На банк приходится пятая часть кредитования и привлечения депозитов. Имеет дочерние банки и представительства в Армении, Беларуси, Казахстане, Азербайджане, Индии, Китае, Вьетнаме. Уставный капитал контролируется государством, а в свободном обращении находится 49% обыкновенных акций.