HeadHunter ликвидирует юридическое лицо «Зарплата.ру»
HeadHunter (МКПАО »Хэдхантер») ликвидирует юрлицо сервиса по подбору персонала ООО «Зарплата.ру». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на уведомление компании.
Решение приняли накануне. Оно связано с тем, что «Зарплата.ру» постепенно интегрировался в группу компаний HeadHunter.
«Сейчас начинается техническая процедура ликвидации ООО "Зарплата.ру" как следующий этап интеграции. Операционная деятельность на этом юрлице уже фактически не ведется», – уточнили в HH.
HeadHunter объявила о покупке «Зарплата.ру» в ноябре 2020 г. Сумма сделки составила 3,5 млрд руб. и была профинансирована за счет новых долговых обязательств. «Зарплата.ру» был одним из крупнейших игроков российского рынка онлайн-рекрутмента, с лидирующими позициями в ряде регионов Урала и Сибири.