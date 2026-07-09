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Главная / Инвестиции /

HeadHunter ликвидирует юридическое лицо «Зарплата.ру»

Ведомости

HeadHunter (МКПАО »Хэдхантер») ликвидирует юрлицо сервиса по подбору персонала ООО «Зарплата.ру». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на уведомление компании.

Решение приняли накануне. Оно связано с тем, что «Зарплата.ру» постепенно интегрировался в группу компаний HeadHunter.

«Сейчас начинается техническая процедура ликвидации ООО "Зарплата.ру" как следующий этап интеграции. Операционная деятельность на этом юрлице уже фактически не ведется», – уточнили в HH.

HeadHunter объявила о покупке «Зарплата.ру» в ноябре 2020 г. Сумма сделки составила 3,5 млрд руб. и была профинансирована за счет новых долговых обязательств. «Зарплата.ру» был одним из крупнейших игроков российского рынка онлайн-рекрутмента, с лидирующими позициями в ряде регионов Урала и Сибири.

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