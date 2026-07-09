HeadHunter ликвидирует юридическое лицо «Зарплата.ру»

HeadHunter объявила о покупке «Зарплата.ру» в ноябре 2020 г. Сумма сделки составила 3,5 млрд руб. и была профинансирована за счет новых долговых обязательств. «Зарплата.ру» был одним из крупнейших игроков российского рынка онлайн-рекрутмента, с лидирующими позициями в ряде регионов Урала и Сибири.