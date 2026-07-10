«Софтлайн» выкупил еще 1,2 млн акций в рамках программы байбэка

26 июня также стало известно, что акционеры «Софтлайна» на общем собрании решили выплатить дивиденды за 2025 г. в размере 0,18 руб. на обыкновенную акцию. Дата отсечки – 9 июля. Сообщалось, что всего на выплаты направят 72 млн руб. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 190,3 млн руб. было решено оставить нераспределенной.