«Софтлайн» выкупил еще 1,2 млн акций в рамках программы байбэка
ПАО «Софтлайн» за последнюю неделю приобрело 1,2 млн собственных акций в рамках программы обратного выкупа и намерено продолжить ее реализацию. Об этом сообщили в компании.
Программа байбэка действует с октября 2024 г. За это время группа выкупила уже 19,9 млн акций.
«В настоящий момент компания подтверждает намерение продолжить обратный выкуп акций ПАО «Софтлайн» и увеличить объем акций, доступных к выкупу», – говорится в сообщении.
Согласно условиям программы, подконтрольное обществу группы юридическое лицо может приобрести до 5% уставного капитала, что соответствует 20 млн акций.
26 июня также стало известно, что акционеры «Софтлайна» на общем собрании решили выплатить дивиденды за 2025 г. в размере 0,18 руб. на обыкновенную акцию. Дата отсечки – 9 июля. Сообщалось, что всего на выплаты направят 72 млн руб. Оставшуюся часть чистой прибыли в размере 190,3 млн руб. было решено оставить нераспределенной.