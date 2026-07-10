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МГКЛ начало размещение конвертируемых облигаций на «СПБ бирже»

Ведомости

ПАО «МГКЛ» объявило о начале размещения конвертируемых облигаций серии СО-001 на «СПБ бирже». Бумаги размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов, сообщили в компании.

Компания предложит инвесторам 1,268 млрд облигаций номиналом 6 руб. каждая. Купонный период по выпуску составляет 30 дней, ставка купона – 15% годовых. Купонный доход начисляется и выплачивается с момента приобретения облигаций.

Срок обращения облигаций составит пять лет. За 20 дней до даты погашения инвесторы смогут подать заявки на конвертацию бумаг в акции ПАО «МГКЛ». Коэффициент конвертации установлен на уровне 1:1.

Эмитент также предусмотрел дополнительную программу стимулирования инвесторов. При покупке облигаций на сумму от 60 000 руб. можно получить дополнительный доход в размере 25% от объема инвестиций при участии в размещении с 10 по 17 июля, 20% – с 20 по 24 июля и 10% – с 27 июля по 10 августа.

7 июля также сообщалось, что совет директоров ПАО «МГКЛ» одобрил обратный выкуп акций через дочернюю компанию «Команда МГКЛ» на сумму до 896,79 млн руб. по рыночной цене. В компании заявляли, что рассчитывают таким образом повысить долгосрочную стоимость для акционеров.

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