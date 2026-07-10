МГКЛ начало размещение конвертируемых облигаций на «СПБ бирже»

Эмитент также предусмотрел дополнительную программу стимулирования инвесторов. При покупке облигаций на сумму от 60 000 руб. можно получить дополнительный доход в размере 25% от объема инвестиций при участии в размещении с 10 по 17 июля, 20% – с 20 по 24 июля и 10% – с 27 июля по 10 августа.