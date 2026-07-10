АКРА понизило кредитный рейтинг «Мечела» до уровня BBB+(RU)

30 июня акционеры «Мечела» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. Согласно отчетности по МСФО, выручка компании за прошлый год сократилась на 26% до 287 млрд руб., валовая прибыль – более чем вдвое, до 44,7 млрд руб., а показатель EBITDA снизился на 86% до 7,7 млрд руб.