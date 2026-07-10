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АКРА понизило кредитный рейтинг «Мечела» до уровня BBB+(RU)

Ведомости

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг ПАО «Мечел» до уровня BBB+(RU) с прогнозом «негативный». До аналогичного уровня также снижен рейтинг облигаций компании «Уральская кузница», говорится в сообщении агентства.

В АКРА объяснили решение ухудшением показателей долговой нагрузки на фоне сокращения операционного денежного потока из-за снижения цен реализации основной продукции. Дополнительным фактором стало падение показателя рентабельности по FFO до чистых процентных платежей и налогов ниже 15%.

При этом агентство сохранило высокую оценку рыночной позиции и бизнеса компании. В числе ее преимуществ АКРА отметило высокую степень вертикальной интеграции, значительную долю продукции с высокой добавленной стоимостью и диверсифицированный продуктовый портфель. Сдерживающими факторами рейтинга остаются очень высокая долговая нагрузка и низкий уровень обслуживания долга.

Выручка «Мечела» снизилась на 26% в 2025 году

Инвестиции / Эмитенты

В агентстве также указали, что ПАО «Мечел» выступает оферентом по облигационным выпускам «Уральской кузницы». В связи с этим кредитные рейтинги этих выпусков приравнены к корпоративному рейтингу компании и установлены на уровне BBB+(RU).

«Мечел» входит в число крупнейших российских горно-металлургических холдингов. Компания добывает более 10 млн т угля в год. Металлургический сегмент выпускает строительный сортамент, специальные и нержавеющие стали, а также метизную продукцию.

30 июня акционеры «Мечела» приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2025 г. Согласно отчетности по МСФО, выручка компании за прошлый год сократилась на 26% до 287 млрд руб., валовая прибыль – более чем вдвое, до 44,7 млрд руб., а показатель EBITDA снизился на 86% до 7,7 млрд руб.

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