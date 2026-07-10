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Главная / Инвестиции /

Акции Whoosh продолжили дешеветь даже при возобновленном байбэке

Ведомости

Акции ПАО «ВУШ холдинг» за неделю потеряли 9% от стоимости и стремятся перешагнуть отметку в 40 руб. за штуку. Котировки не спасает возобновленная программа байбэка.

По данным на 16:33 мск, цена акции составляет 40,76 руб. Она понизилась на 0,22% в сравнении с закрытием предыдущего дня. За месяц бумага потеряла 37% в стоимости.

«ВУШ холдинг» возобновил процедуру байбэка 26 июня. Тогда акции выросли с 43,25 руб. за штуку до 47,4 руб. Несмотря на рост, в сравнении с закрытием предыдущего дня акции компании тогда потеряли 4%.

Решение о байбэке было принято после формирования средств для июльского погашения облигаций и с учетом текущих котировок. Текущий уровень ликвидности позволяет одновременно исполнять финансовые обязательства, обеспечивать операционную деятельность и реализовывать планы развития бизнеса, заявили в компании.

Чистый убыток Whoosh по МСФО составил 2,9 млрд руб. в 2025 г. Годом ранее компания получила прибыль в 1,97 млрд руб. Выручка Whoosh сократилась в указанный период на 13%, достигнув 12,46 млрд руб. Обязательства компании на 31 декабря 2025 г. составили 15,6 млрд руб. против 14,6 млрд руб. на конец 2024 г. EBITDA сократилась до 3,56 млрд руб. (в 2024 г. показатель был на уровне 6,05 млрд руб.).

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