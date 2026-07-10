Акции Whoosh продолжили дешеветь даже при возобновленном байбэке

Чистый убыток Whoosh по МСФО составил 2,9 млрд руб. в 2025 г. Годом ранее компания получила прибыль в 1,97 млрд руб. Выручка Whoosh сократилась в указанный период на 13%, достигнув 12,46 млрд руб. Обязательства компании на 31 декабря 2025 г. составили 15,6 млрд руб. против 14,6 млрд руб. на конец 2024 г. EBITDA сократилась до 3,56 млрд руб. (в 2024 г. показатель был на уровне 6,05 млрд руб.).