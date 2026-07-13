Цена акций АФК «Система» на Мосбирже выросла на 2,5%
По состоянию на 12:30 мск 13 июля цена акций АФК «Система» выросла на 2,53% по отношению к закрытию предыдущего торгового дня и составила 9,72 руб. Объем торгов составил 680,76 млн руб.
На закрытие торгов 10 июля цена акций АФК «Система» составила 9,53 руб., оборот торгов достиг 859,60 млн руб.
За последние 12 месяцев цена акций АФК «Система» снизилась на 38,3%.
Акции компании уверенно растут на фоне появившихся сообщений о том, что ЦБ зарегистрировал дополнительный выпуск бумаг «Группа компаний «Медси», размещаемых путем закрытой подписки.
В апреле основатель корпорации Владимир Евтушенков заявил о том, что проведение первичного публичного размещения (IPO) акций сети отелей Cosmos Hotel Group и сети клиник «Медси», входящих в АФК «Система», планируется в 2026 г.
Акционерная финансовая корпорация «Система» (АФК «Система») – крупнейшая российская публичная инвестиционная компания. Основана в 1993 г. и объединяет активы более чем 20 перспективных секторов экономики России, включая телекоммуникации (МТС), лесопереработку (Segezha Group), электронную коммерцию (Ozon), высокие технологии (Sitronics Group), фармацевтику («Биннофарм групп»), медицинские услуги (сеть «Медси»), сельское хозяйство (агрохолдинг «Степь»), недвижимость (Etalon Group) и др. Входит в число системообразующих организаций и 20 крупнейших компаний России по выручке. Корпорацию контролируют основатель Владимир Евтушенков и его сын Феликс, в свободном обращении около 33% акций.