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ЦБ зарегистрировал допэмиссию акций «Медси»

Ведомости

Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций ГК «Медси». Об этом сообщается на сайте регулятора.

Ценные бумаги размещаются по закрытой подписке. Выпуску присвоен регистрационный номер 1-01-62024-H-003D.

25 июня акционеры «Медси» на общем собрании приняли решение увеличить уставный капитал общества и одобрили допэмиссию в размере 12,602 млн акций по 40 руб. каждая. Об этом говорится на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

5 июня президент АФК «Система» Тагир Ситдеков раскрыл детали сделок pre-IPO для компаний «Медси» и Cosmos Hotel Group. После их завершения корпорация планирует активизировать подготовку обеих компаний к выходу на биржу. По его словам, «Медси» и Cosmos Hotel Group уже несколько лет ведут работу в этом направлении и готовы к размещению. Но пока точных сроков нет. АФК «Система» рассматривает как осеннее, так и весеннее окно для размещения, однако окончательное решение будет приниматься исходя из условий на рынке.

16 апреля основатель АФК «Система» Владимир Евтушенков заявлял, что IPO Cosmos Hotel Group и «Медси» запланированы на 2026 г. Он также отмечал, что претендентами для выхода на биржу могут быть и другие участники портфеля корпорации.

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