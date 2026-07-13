ЦБ зарегистрировал допэмиссию акций «Медси»

5 июня президент АФК «Система» Тагир Ситдеков раскрыл детали сделок pre-IPO для компаний «Медси» и Cosmos Hotel Group. После их завершения корпорация планирует активизировать подготовку обеих компаний к выходу на биржу. По его словам, «Медси» и Cosmos Hotel Group уже несколько лет ведут работу в этом направлении и готовы к размещению. Но пока точных сроков нет. АФК «Система» рассматривает как осеннее, так и весеннее окно для размещения, однако окончательное решение будет приниматься исходя из условий на рынке.