«Астра» выкупила еще около 15 500 акций в рамках байбэка
ООО «Астра технологии» выкупило 15 537 акций материнской компании группы в рамках процедуры байбэка, сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Операцию проводила Мосбиржа 7 июля. После приобретения у компании 1 122 633 акции группы «Астра».
10 июня группа «Астра» объявила, что совет директоров одобрил обратный выкуп акций компании. Максимальный размер обратного выкупа собственных акций составляет до 4 млн акций, или порядка 2% уставного капитала ПАО. Целью байбэка названо «пополнение квазиказначейского пакета для дальнейшей реализации долгосрочных программ мотивации сотрудников», а также финансирования потенциальных M&A-сделок.
6 июля ООО «Астра технологии» выкупило 395 акций материнской компании группы. 26 июня компания приобрела еще 245 563 акции, 25 июня – 122 000 акций. Дочерняя компания, согласно решению совета, будет приобретать акции «Астры» на открытом рынке в течение 12 месяцев или до достижения максимального установленного лимита приобретаемых акций.