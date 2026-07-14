Совет директоров «Россетей» утвердил цену допэмиссии в 50 копеек за акцию

По итогам предыдущей допэмиссии, которая проводилась с 2023 г., доля государства в группе увеличилась с 75 до 77%. Допэмиссию закрыли на 185 млрд акций стоимостью примерно в 93 млрд руб. В уставный капитал «Россетей» из казны РФ были переданы объекты электросетевого хозяйства в Крыму, Краснодарском крае, Иркутской и Мурманской области, сказал Рюмин. Эмиссию закрыли в начале года.