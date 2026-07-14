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Совет директоров «Россетей» утвердил цену допэмиссии в 50 копеек за акцию

Ведомости

Совет директоров ПАО «Россети» утвердил цену размещения дополнительных обыкновенных акций в размере 0,50 руб. Об этом сообщается на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Допэмиссия проводится по номинальной стоимости акций. По данным на 17:10 мск ценные бумаги «Россетей» торгуются по 0,0463 руб.

О проведении допэмиссии в «Россетях» сообщили 26 июня. Она пройдет по закрытой подписке в объеме более 902 млрд акций в пользу государства в лице Росимущества.

По итогам предыдущей допэмиссии, которая проводилась с 2023 г., доля государства в группе увеличилась с 75 до 77%. Допэмиссию закрыли на 185 млрд акций стоимостью примерно в 93 млрд руб. В уставный капитал «Россетей» из казны РФ были переданы объекты электросетевого хозяйства в Крыму, Краснодарском крае, Иркутской и Мурманской области, сказал Рюмин. Эмиссию закрыли в начале года.

На собрании акционеров «Россетей» по итогам 2025 г. было принято решение не выплачивать дивиденды. Компания направит почти всю прибыль на инвестиции и развитие – 95,3 млрд из 100,25 млрд руб., а остаток – в резервный фонд.

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