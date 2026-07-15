В Газпромбанке назвали потенциал сделок IPO в 100 млрд рублей в год реализуемым
Потенциал сделок IPO в 100 млрд руб. в год вполне реализуем для российского рынка. Это не фантастическая величина, заявил «Ведомостям» первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков.
По его словам, сумма сделки одного Дом.РФ составила 30 млрд руб.
«По неписаным правилам эмитент не должен предлагать рынку Pre-IPO-инструмента больше, чем на 30–40% от объема самого IPO. Инвесторы, входящие в IPO, должны понимать, что не будет сверхнавеса предложения», – отметил Шулаков.
Первый вице-президент банка также подчеркнул, что если компания говорит, что собирается сделать IPO в течение двух лет, – это обязательство. Ставка по такой бумаге будет ниже (условно, 13–15%, а не 20–25%) за счет возможности поучаствовать в IPO с дисконтом или с гарантированной аллокацией.
По словам Шулакова, на российском рынке до конца 2026 г. ожидается минимум три новых IPO даже в консервативном сценарии. При этом, когда Банк России снизит ключевую ставку до 12% годовых (сейчас – 14,25%), в год будет проходить от 10 до 15 первичных размещений акций, и это тоже консервативный прогноз.