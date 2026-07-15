В Газпромбанке назвали потенциал сделок IPO в 100 млрд рублей в год реализуемым

Первый вице-президент банка также подчеркнул, что если компания говорит, что собирается сделать IPO в течение двух лет, – это обязательство. Ставка по такой бумаге будет ниже (условно, 13–15%, а не 20–25%) за счет возможности поучаствовать в IPO с дисконтом или с гарантированной аллокацией.