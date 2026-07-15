МТС может начать выплаты дивидендов раз в квартал или в полгода

ПАО «МТС» рассматривает возможность перейти к выплатам дивидендов каждый квартал или каждые полгода. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компании.
«Дивиденды – ключевой фактор инвестиционной привлекательности МТС, и менеджмент считает принципиально важным, чтобы компания регулярно платила дивиденды, возвращая капитал акционерам», – отметил эмитент.
МТС рассматривает несколько вариантов дивидендной политики, в том числе переход к динамичным выплатам. Предыдущая дивидендная политика предусматривала фиксированные выплаты раз в году. Целевой показатель дивдоходности предусматривал выплаты не менее 35 руб. на акцию.
Акционеры МТС на общем собрании утвердили дивиденды за 2025 г. в размере 35 руб. на одну акцию. Общий объем выплат составил 69,94 млрд руб. Дивидендная доходность по текущей рыночной цене достигла 16%. Дата закрытия реестра под получение дивидендов – 9 июля 2026 г.
По итогам 2025 г. выручка МТС по МСФО составила 807,2 млрд руб. против 703,7 млрд руб. в 2024 г. Чистый долг группы по итогам 2025 г. сократился на 3,9% по сравнению с предыдущим годом и составил 458,3 млрд руб. Операционная прибыль за год выросла на 13,7% до 154,6 млрд руб.