Акции «Газпрома» подешевели до уровня ноября 2008 года

Чистая прибыль ПАО «Газпром» по МСФО по итогам 2025 г. увеличилась на 7% относительно предыдущего года и достигла 1,3 трлн руб. В прошлом году выручка группы снизилась на 9% в годовом выражении и составила 9,8 трлн руб. Показатель EBITDA сократился на 6% до 2,9 трлн руб. Операционный денежный поток, скорректированный на изменение краткосрочных депозитов, вырос на 24% и достиг 2,9 трлн руб. Свободный денежный поток продемонстрировал рост в восемь раз до 294 млрд руб.