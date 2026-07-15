Акции «Газпрома» подешевели до уровня ноября 2008 года
Акции «Газпрома» опустились ниже 90 руб. Такая стоимость ценных бумаг наблюдалась в ноябре 2008 г.
По данным на 14:00 мск, акции торгуются по 90,01. Их цена снизилась на 3,23% в сравнении с закрытием предыдущего дня Минимальная стоимость за день достигла 89,83 руб. Падение за год составило 25,97%.
Чистая прибыль ПАО «Газпром» по МСФО по итогам 2025 г. увеличилась на 7% относительно предыдущего года и достигла 1,3 трлн руб. В прошлом году выручка группы снизилась на 9% в годовом выражении и составила 9,8 трлн руб. Показатель EBITDA сократился на 6% до 2,9 трлн руб. Операционный денежный поток, скорректированный на изменение краткосрочных депозитов, вырос на 24% и достиг 2,9 трлн руб. Свободный денежный поток продемонстрировал рост в восемь раз до 294 млрд руб.
Общий долг компании на конец 2025 г. сохранился на уровне предыдущего года и составил 6,7 трлн руб. Коэффициент долговой нагрузки чистый долг (скорр.)/EBITDA увеличился на 0,24% и составил 2,07.
Акционеры «Газпрома» одобрили отказ от дивидендов в 2025 г. Это четвертый год подряд, когда ПАО не выплачивает долю прибыли.
«Газпром» – глобальная энергетическая корпорация, которая занимается геологоразведкой, добычей, транспортировкой, хранением, переработкой и реализацией газа, газового конденсата и нефти. Свыше 50% акций компании принадлежит государству.