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X5 нарастила выручку почти на 10% во II квартале

Ведомости

Выручка ритейлера X5 во II квартале 2026 г. выросла на 9,9% до 1,28 трлн руб. Это следует из отчетности компании.

Лидером роста чистой розничной выручки стала «Пятерочка» – она увеличилась на 7,6% и составила 993,1 млрд руб. Сеть «Перекресток» нарастила выручку на 6,5% до 138,9 млрд руб. Выручка «Чижика» выросла на 29,8% до 134,8 млрд руб. Также выросла выручка цифровых бизнесов – на 25,4% до 85,7 млрд руб.

Чистая прибыль X5 по итогам I квартала 2026 г. сокращалась на 27,6% до 13,28 млрд руб., несмотря на рост выручки на 11,3% в годовом выражении (до 1,19 трлн руб.). По итогам 2025 г. выручка X5 достигла 4,642 трлн руб. (+18,8%).

Президент компании Екатерина Лобачева говорила 3 июня, что X5 не корректирует прогноз по росту выручки по итогам 2026 г., оставляя его в диапазоне 12–16%.

В начале июля в компании сообщили «Ведомостям», что X5 начала сотрудничество с 13 новыми российскими производителями готовой еды, число партнеров в этой категории превысило 400 компаний. География поставок расширилась за счет поставщиков с Дальнего Востока, юга России и из Перми.

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