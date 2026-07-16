X5 нарастила выручку почти на 10% во II квартале

В начале июля в компании сообщили «Ведомостям», что X5 начала сотрудничество с 13 новыми российскими производителями готовой еды, число партнеров в этой категории превысило 400 компаний. География поставок расширилась за счет поставщиков с Дальнего Востока, юга России и из Перми.